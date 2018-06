Köln (SID) - Am zweiten Gruppenspieltag der Champions League will der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München den Schwung aus der Bundesliga mitnehmen und in Gruppe F den nächsten Sieg einfahren. Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen den FC Valencia tritt der in dieser Saison noch ungeschlagene Vorjahres-Finalist beim weißrussischen Meister Bate Borissow an. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Die Kölner Haie wollen am siebten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga ihre Erfolgsserie ausbauen. Nach bislang sechs Siegen ist der Tabellenführer ab 19.30 Uhr auch gegen die Hannover Scorpions favorisiert. Hinter den Rheinländern kämpft der zweitplatzierte Vizemeister Adler Mannheim zeitgleich gegen die Iserlohn Roosters um den Anschluss an die Tabellenspitze.