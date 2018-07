Köln (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen nehmen die EM in Deutschland und der Schweiz (6. bis 14. September 2013) als einer von vier Gruppenköpfen in Angriff. Die Vize-Europameisterinnen bestreiten ihre Vorrunden-Begegnungen in Halle/Westfalen. Das gaben die ausrichtenden Nationen vor der Gruppenauslosung am Samstag in Zürich bekannt. Die weiteren Gruppen werden von der Schweiz (Zürich), Russland (Dresden) und Polen (Schwerin) angeführt.

Neben den gesetzten Teams sind bisher Serbien, Türkei, Italien, Spanien, Niederlande, Aserbaidschan, Kroatien, Belgien und Bulgarien für die EM qualifiziert.

Die übrigen drei Tickets machen am 1. und 8. Juni 2013 in Hin- und Rückspiel die Ukraine gegen Frankreich, Rumänien gegen Tschechien und Weißrussland gegen die Slowakei untereinander aus.