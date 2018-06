Frankfurt/Main (SID) - FIFA-Schiedsrichter Florian Meyer (Burgdorf) pfeift am 12. Oktober (20.45 Uhr) in Cardiff das Fußball-WM-Qualifikationsspiel in der Gruppe A zwischen Wales und Schottland. Meyers Assistenten sind Holger Henschel (Braunschweig) und Christoph Bornhorst (Damme). Michael Weiner (Ottenstein) ist der vierte Offizielle.