Hirschaid (dpa) - Dramatischer Unfall mit drei Toten in Oberfranken: Eine 31 Jahre alte Geisterfahrerin mit zwei Kindern im Auto ist auf der Autobahn 73 bei Hirschaid frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt. Die Falschfahrerin, ein sieben Jahre altes Kind und der Fahrer des entgegenkommenden Wagens starben noch an der Unfallstelle. Ein vier Jahre altes Kind und der Beifahrer des entgegenkommenden Autos kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Das Unglück ereignete sich am Morgen.

