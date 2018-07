Budapest (AFP) Das ungarische Parlament hat am Dienstag mit einer großen Mehrheit für das Verbot von Glücksspielautomaten gestimmt. Der Gesetzesentwurf war erst am Montag bekannt geworden. Damit sollten ärmere Gesellschaftsschichten davor geschützt werden, ihr Geld an die Automaten zu verschwenden, sagte der Büroleiter von Ministerpräsident Viktor Orban, Janos Lazar.

