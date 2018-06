Vatikanstadt (AFP) Im Vatikan ist am Dienstag der Diebstahlsprozess gegen den früheren päpstlichen Kammerdiener Paolo Gabriele fortgesetzt worden. Die Verhandlung, in der Gabriele erstmals selbst aussagen soll, begann nach Angaben des Kirchenstaats am Vormittag. Zur Beobachtung des Prozesses sind nur wenige Journalisten zugelassen, die erst nach dem Ende der Anhörung darüber berichten dürfen. Der Prozess begann am Samstag. Am ersten Verhandlungstag wurden jedoch vor allem Verfahrensfragen geklärt.

