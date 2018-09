Tiflis (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Georgien ist die Opposition um den Milliardär Bidsina Iwanischwili nach Auszählung der ersten Wahlzettel klar in Führung mit 54 Prozent der Stimmen. Das Machtmonopol des umstrittenen Präsidenten Michail Saakaschwili ist demnach erstmals nach neun Jahren gebrochen. Das Lager von Saakaschwili hofft aber durch seine starken Direktkandidaten am Ende doch noch auf eine Mehrheit im Parlament. Die Wahlzentrale hier in Tiflis verschob die Bekanntgabe der ersten Ergebnisse immer wieder, ohne Gründe zu nennen.

