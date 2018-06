Tiflis (dpa) - Die georgische Opposition um den Milliardär Bidsina Iwanischwili stellt sich nach der Parlamentswahl in der Südkaukasusrepublik auf eine Machtübernahme ein.

Die erst im April gegründete Bewegung Georgischer Traum lag nach Auszählung von einem Viertel der Wahlzettel bei 53,0 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission in Tiflis mitteilte. Wahlbeobachter berichteten von mehreren Zwischenfällen bei der Auszählung.

Das gegnerische Lager von Präsident Michail Saakaschwili kam demnach auf 41,7 Prozent der Stimmen, räumte aber zunächst nur eine Teilniederlage ein. Aufgrund der Besonderheiten des Wahlgesetzes und der Direktmandate sei am Ende aber doch noch ein Sieg seiner Partei möglich, sagte Saakaschwili im Staatsfernsehen mit düsteren Gesichtszügen.

Es galt jedoch als sicher, dass das Machtmonopol von Saakaschwili neun Jahre nach der unblutigen Rosenrevolution von 2003 gebrochen ist. Bisher amtierte der Staatschef mit einer Zweidrittelmehrheit und regierungstreuen Parteien im Parlament.

Die Hauptstadt Tiflis ging komplett an die Opposition, die bisher nicht im Parlament vertreten war. In der Metropole feierten Zehntausende die ganze Nacht mit Europaflaggen, Autokorsos und Hupkonzerten den vermeintlichen Sieg der Opposition.

Die Saakaschwili-Gegner erhielten aus Sicht von Kommentatoren vor allem durch einen Folterskandal Auftrieb. Mitte September veröffentlichte Videos zeigten, wie Wärter Gefangene vergewaltigen und misshandeln.

Die Opposition rechnet mit mindestens 93 der 150 Sitze im Parlament. Der bisherigen Regierungspartei Vereinte Nationale Bewegung gestand sie 46 Sitze zu, wie es in der Mitteilung hieß. Die Verteilung von elf Mandaten war demnach noch unklar.

Der 56 Jahre alte Iwanischwili, der neuer Premierminister und damit der mächtigste Mann im Staat werden will, rief Saakaschwilis Lager zur Zusammenarbeit auf. «Es gab Gewalt, es gab Lügen. Heute müssen wir uns zusammenschließen und ein neues einiges Georgien aufbauen», sagte der reichste Mann des Landes mit einem strahlenden Lächeln. Iwanischwili strebt wie sein Gegner eine Mitgliedschaft des verarmten Landes in der EU und Nato an.

Wahlbeobachter berichteten von zahlreichen Zwischenfällen bei der Auszählung. In Chaschuri im zentralen Teil des Landes hätten maskierte Spezialeinheiten Wahllokale gestürmt, Beobachter vertrieben und Wahlprotokolle zugunsten der Regierung gefälscht, berichtete der Oppositionskanal TV9. Die Wahlzentrale teilte mit, dass dort die Ergebnisse annulliert würden. Zudem hieß es, dass die Internetseite der Wahlkommission in der Nacht von Hackern attackiert worden sei. Diese funktionierte am Morgen wieder normal.

Mit Spannung wurde in Tiflis das Urteil der Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) erwartet. Sie entscheiden, ob die Abstimmung demokratisch war oder nicht.

Insgesamt waren am Vortag 3,6 Millionen Wähler aufgerufen, das Parlament zu wählen. Die Wahlbeteiligung lag bei mehr als 60 Prozent. Das alte Parlamentsgebäude in Tiflis ist nach Angaben des Machtlagers verkauft worden. Das neue Parlament liegt in der zweitgrößten Stadt Kutaissi etwa 220 Kilometer westlich von Tiflis.

Wahlkommission

Auswärtiges Amt zu Georgien

CIA zu Georgien

Saakaschwilis Seite

Iwanischwilis Seite

Georgischer Traum, Georgisch