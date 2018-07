Tiflis (dpa) - Das mit harten Bandagen geführte Duell des Präsidenten Saakaschwili mit dem Milliardär Iwanischwili in Georgien ist entschieden. Der Staatschef kündigt den Gang in die Opposition an. Neue Führungsfigur ist damit der reichste Mann des Landes.

