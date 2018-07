Stockholm (SID) - Der für den 17. November geplante Big-Air-Weltcup der Snowboarder in Stockholm wird gestrichen. Wie der Internationale Skiverband FIS am Dienstag mitteilte, kann die Veranstaltung "aus wirtschaftlichen Gründen" nicht stattfinden. Die FIS plant jedoch für den Winter 2013/14 erneut einen Weltcup in der schwedischen Hauptstadt, wo die Snowboarder seit 2006 gastieren.