Brüssel (AFP) In der Eurozone gibt es Diplomaten zufolge Überlegungen, Entscheidungen über mögliche Finanzhilfen für Spanien, Griechenland und Zypern im Paket zu treffen. "Manche wollen das", sagte ein Eurozonen-Diplomat am Mittwoch in Brüssel der Nachrichtenagentur AFP. Einem weiteren EU-Diplomaten zufolge wirbt besonders Deutschland für eine solche Paketlösung. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hätte dies den Vorteil, dass sie nicht mehrfach den Bundestag um Zustimmung bitten müsste, sondern auch den deutschen Abgeordneten die Hilfsanträge gebündelt vorlegen könnte.

