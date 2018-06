Hagen (AFP) Einen Tag vor dem Demografiegipfel der Bundesregierung kommt aus der CDU die Forderung nach mehr qualifizierten Zuwanderern in Deutschland. In manchen Städten Nordrhein-Westfalens sei schon jetzt ein Bevölkerungsrückgang von zehn Prozent zu beobachten, sagte CDU-Landeschef Armin Laschet der in Hagen erscheinenden "Westfalenpost" vom Mittwoch. Im Industrieland Nordrhein-Westfalen liege der demografische Wandel sieben Jahre vor der Entwicklung des ganzen Bundesgebietes.

