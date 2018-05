Bonn/New York (AFP) Die Deutsche Telekom fusioniert ihr seit langem kriselndes US-Geschäft mit dem kleineren Konkurrenten MetroPCS. Das teilten die beteiligten Unternehmen am Mittwoch in Bonn und in den USA mit. Die Telekom wird den Angaben zufolge 74 Prozent der Anteile an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen halten, das weiter unter dem Namen T-Mobile firmieren soll. Das Unternehmen werde aufgrund seiner Größe, eines erweiterten Spektrums und zusätzlicher Finanzmittel offensiver mit den anderen Mobilfunkbetreibern in den USA konkurrieren können, erklärte die Telekom.

