Abidjan (AFP) In der Elfenbeinküste hat am Dienstag der erste große Militärprozess im Zusammenhang mit der Gewalt nach der Präsidentschaftswahl im November 2010 begonnen. Insgesamt fünf Vertraute des früheren ivorischen Präsidenten Laurent Gbagbo müssen sich zunächst vor dem Gericht in Abidjan, wo sich der Regierungssitz befindet, wegen Mordes, Verschleppung und Beihilfe zum Mord verantworten. Unter den Angeklagten ist auch der General Brunot Dogbo Blé, ein führendes Mitglied des Sicherheitsapparats Gbagbos.

