Brüssel (dpa) - Dem europäischen Studentenaustausch-Programm Erasmus droht das Geld auszugehen. Grund sind Finanzierungslücken im EU-Haushalt, wie die EU-Kommission mitteilte. Die Brüsseler Behörde arbeite bereits an einem Nachtragshaushalt. Ein Drittel der Erasmus-Zahlungen an Studenten für den Zeitraum September bis Dezember stünden aus. Zur Höhe des Finanzbedarfs wollte sie sich noch nicht äußern. Das Austauschprogramm ermöglicht es Studenten, ein Auslandssemester in einem anderen EU-Land zu absolvieren.

