Los Angeles (dpa) - Diane Kruger hat für ihre Rolle als Stiefmutter des US-Präsidenten Abraham Lincoln in dem Film «The Green Blade Rises» Verstärkung bekommen.

Wie das Filmportal «TheWrap.com» berichtet, stoßen Wes Bentley (««Die Tribute von Panem - The Hunger Games») und Brit Marling («Another Earth») zu dem Projekt, mit dem AJ Edwards sein Regiedebüt gibt. Terrence Malick («The Tree of Life», «To the Wonder») steht ihm dabei als Produzent zur Seite. Edwards arbeitete an den letzten drei Malick-Filmen mit.

«The Green Blade Rises» handelt von Lincolns schwieriger Jugend. Jason Clarke spielt den Vater, der die Familie früh verlässt. Kruger ist als Stiefmutter zu sehen, Marling soll die leibliche Mutter des späteren Präsidenten mimen. Bentley schlüpft in die Rolle seines ersten Lehrers. Wer die Hauptrolle des jungen Lincoln übernimmt, ist noch nicht bekannt.