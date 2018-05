Paris (AFP) Ein halbes Jahr nach der Mordserie des Islamisten Mohamed Merah in Südfrankreich hat die französische Regierung ein neues Anti-Terror-Gesetz auf den Weg gebracht. Das am Mittwoch vom Kabinett beschlossene Gesetz ermöglicht unter anderem eine strafrechtliche Verfolgung von Franzosen, die sich in Terrorcamps etwa im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet ausbilden lassen, um in Frankreich Anschläge zu verüben. Franzosen, die im Ausland Terrorakte verüben, können in Frankreich zudem künftig leichter zur Rechenschaft gezogen werden.

