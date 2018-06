Trondheim (dpa) - Bayer Leverkusen will auch in der Europa League bei Rosenborg Trondheim in die Erfolgsspur einbiegen. «Klares Ziel ist, zu gewinnen», sagte Kapitän Simon Rolfes vor dem zweiten Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag beim norwegischen Spitzenclub.

Immerhin hat Rosenborg bei Rapid Wien 2:1 gewonnen, während den Leverkusenern zum Auftakt nur eine Nullnummer gegen Metalist Charkow gelungen war. Für Bayer-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser ist es deshalb schon ein «Schlüsselspiel». Auch Teamchef Sami Hyypiä weiß, dass nach dem Remis «die Bedeutung der Partie nun höher ist». Allerdings will sich Leverkusen nicht verrückt machen lassen. «Wir brauchen nach einem Spiel nicht nervös werden. Unser Ziel bleibt, Erster unserer Gruppe zu werden», sagte Rolfes.

Auf dem Papier und aus eigener Erfahrung dürfte Trondheim nicht wirklich eine Hürde für den Bundesligisten sein. In der Saison 2010/2011 gewann Leverkusen beide Begegnungen gegen die Norweger (4:0,1:0). «Rosenborg ist sicher keine Mannschaft, die spielerische Highlights zu bieten hat, aber es ist ein kompaktes Team, das mit schnellen Offensivvorstößen gefährlich sein kann», erklärte Bayer-Cheftrainer Sascha Lewandowski.

Rechtzeitig zum ersten Europacup-Auswärtsspiel erlebte die Werkself - wenn auch nur mit wenig prickelnder Fußball-Maloche - in der Bundesliga einen Aufschwung. Sieben Punkte aus den drei Pflichtpartien der vergangenen englischen Woche ließen Bayer 04 auf Tabellenrang sieben klettern und wieder Tuchfühlung mit der Spitze aufnehmen. «Wir hatten eine gute Woche und haben uns ran gekämpft», resümierte Rolfes und forderte seine Mitspieler auf, «aggressiv und konzentriert» in Trondheim ans Werk zu gehen.

«Sowohl gegen den FC Augsburg als auch gegen Greuther Fürth sind die letzten Ergebnisse gut gewesen, aber nicht befriedigend», kritisierte Holzhäuser Chancenverwertung wie Spielkultur. Auch Sportchef Rudi Völler bemängelt dieses Defizit: «Wir nutzen unsere Überlegenheit noch zu wenig.»

Der Vereinsboss hat Völler im Übrigen den Auftrag mit auf die Reise gegeben, den Fall Sidney Sam noch vor dem Anpfiff abzuschließen. «Er wird mit ihm noch mal sprechen, das war kein professionelles Verhalten», sagte Holzhäuser, der den «Rahmen» für eine Geldstrafe steckte. Mittelfeldspieler Sam war wegen Trunkenheit am Steuer von einem Düsseldorfer Gericht verurteilt worden, hatte das Vergehen dem Club aber verheimlicht. Sam, der zuletzt beim 2:0 gegen Fürth beide Tore erzielte, wird dennoch zum Kader gehören.

Nicht mit an Bord des Flugzeugs in den hohen Norden war Stefan Reinartz, der wegen Leistenproblemen geschont werden soll. Zugleich kündigte das Trainer-Duo Lewandowski und Sami Hyypiä an, wegen der kräftezehrenden englischen Wochen wieder zu rotieren. So könnten für den zuletzt nicht effektiven Mittelstürmer Stefan Kießling wechselnd André Schürrle und Renato Augusto ins Offensivzentrum rücken.

Der 22-malige norwegische Meister siegte in der nationalen Liga zuletzt mit 5:2 souverän gegen FK Haugesund und ist Tabellendritter. «Das wird ein bisschen Wildwest, glaube ich. Wir wollen gewinnen, und die wollen gewinnen», erklärte Trondheims Mannschaftskapitän Micke Dorsin. «Ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsames Spiel.»

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Rosenborg Trondheim: Örlund - Gamboa, Strandberg (Reginiussen), Rønning, Dorsin - Diskerud, Svensson - Dockal, Elyounoussi, D. Holm - Prica

Bayer Leverkusen: Leno - Carvajal, Wollscheid, Toprak, Hosogai - Bender, Rolfes, Castro - Sam, Schürrle - Kießling

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)