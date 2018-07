Helsinki (SID) - Die U17-Junioren des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sind mit einem Pflichtsieg in die Qualifikation für die EM in der Slowakei (5. bis 17. Mai 2013) gestartet. Beim Vierer-Turnier in Finnland setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Stefan Böger in ihrer ersten Begegnung gegen San Marino mit 5:0 (4:0) durch.

In Helsinki sorgte Timo Werner bereits in der achten Spielminute für die Führung. Maurice Multhaup (20.), Donis Avdijaj (28.) und Julian Brandt (38.) erhöhten noch vor der Halbzeit. Erneut Multhaup (43.) markierte den Schlusspunkt.

Am Freitag (12.00 Uhr) erwartet das DFB-Team in den Gastgebern die vermeintlich schwerste Aufgabe, ehe am kommenden Montag (8. Oktober) noch die Partie gegen Andorra auf dem Programm steht.