Hamburg (SID) - Michael Frontzeck ist neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der ehemalige Bundesligaprofi tritt beim bisher enttäuschenden Kiezklub die Nachfolge des am vergangenen Mittwoch entlassenen André Schubert an und unterschrieb beim Tabellen-15. einen Vertrag bis zum 30. Juni 2014. Beim Spiel am Freitag gegen Union Berlin sollen allerdings noch die Interimstrainer Thomas Meggle, Timo Schultz und Mathias Hain die Mannschaft betreuen. Am Samstag wird der 48-Jährige Frontzeck offiziell vorgestellt.