St. Petersburg (SID) - Der italienische Fußball-Vizemeister AC Mailand hat im Krisen-Duell bei Zenit St. Petersburg mit viel Glück den ersten Sieg der Champions-League-Saison gefeiert. Die Lombarden kamen im Petrowski-Stadion zu einem knappen 3:2 (2:1). Den Siegtreffer verbuchte Milan dank eines Eigentors von Tomas Hubocan (75.), der eine Hereingabe von Riccardo Montolivo ins eigene Gehäuse lenkte.

Mit vier Punkten übernahmen die Lombarden zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Gruppe C und verschärften beim punktlosen Schlusslicht St. Petersburg die Krise. Am Abend (20.45 Uhr) hatte der FC Malaga (3) die Gelegenheit, mit einem Punktgewinn beim RSC Anderlecht (1) an die Spitze zurückzukehren.

Ein Doppelschlag durch Urby Emanuelson (13.) und Stephan El Shaarawy (16.) hatte den Gästen in einer munteren Partie einen Start nach Maß beschert. Der 55-Millionen-Euro-Mann Hulk hatte den Anschlusstreffer (45.+2) für Zenit erzielt, Roman Schirokow (49.) köpfte anschließend nach einer Ecke durch Hulk zum Ausgleich ein.