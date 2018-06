Hannover (dpa) - Der Gast ist ein internationaler Nobody, doch Trainer Mirko Slomka warnt vor Levante UD.

«Gerade spanische Mannschaften wie Levante spielen sehr effektiven Fußball», sagte der Fußball-Lehrer von Hannover 96 über den Vorort-Verein aus Valencia, der am Donnerstag in der Europa League sein erstes Spiel überhaupt in Deutschland bestreitet und zwei ehemalige Bundesligaprofis in seinem Kader hat.

Heimsiege sind in der Gruppe L Pflicht. «Auswärtspunkte sind die Big Points», kommentierte Slomka die Ausgeglichenheit der Staffel. Levante hat zum Auftakt mit dem 1:0 gegen Helsingborg IF seine Effektivität bereits bewiesen und zugleich seine Pflicht erfüllt, während Hannover sich mit dem 2:2 bei Twente Enschede den ersten Zusatzzähler sicherte. «Jetzt gilt es nachzulegen», sagte der 96-Coach: «Es gilt, die Heimspiele zu gewinnen.»

«Wir haben einen Punkt geholt und wollen nun unseren ersten Sieg», sagte Mame Diouf. Der wieder fitte Angreifer drängt zurück in die Mannschaft und erklärte: «Wir haben eine großartige Offensive, da möchte ich nicht in der Rolle des Trainers sein und entscheiden.» Den Platz neben Jan Schlaudraff dürfte wieder Artur Sobiech einnehmen, der zwei Tage vor dem Spiel gegen Levante UD wieder ins Training eingestiegen ist.

«Ich habe die Wahl - und das ist auch gut so», sagte Slomka: «Schön, wenn man aus diesen Klassestürmern die besten auswählen darf. Das ist keine Qual, sondern eine Freude.» Diouf könne aber «noch nicht über die volle Distanz gehen».

«Levante ist kein leichter Gegner, dafür spricht schon Platz sechs in der letzten Saison», sagte 96-Mittelfeldrenner Sergio Pinto da Silva. Auffällig ist auch die Abwehrstärke. Bei den ersten drei Spielen seiner ersten Europapokal-Saison gegen Motherwell FC und Helsingborg blieb der Club ohne Gegentreffer. In der Primera División hat der Tabellen-Elfte hingegen in sechs Spielen schon 13 Gegentreffer kassiert und sich zuletzt beim 0:4 gegen den Tabellenletzten CA Osasuna blamiert. «Für den Schmerz von Osasuna sollen sie büßen», drohte Mittelfeldspieler Pedro Ríos den Hannoveranern.

Levante ist hierzulande weitgehend unbekannt, hat aber im Kader mehrere aus der Bundesliga bekannte Spieler. Christian Lell spielte bei Bayern München, beim 1. FC Köln und zuletzt bei Hertha BSC. Der griechische Stürmer Theofanis Gekas war während seiner Zeit in Deutschland bei Bayer Leverkusen, VfL Bochum, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Neu bei Levante ist auch Obafemi Martins, der 16 Spiele für den VfL Wolfsburg absolviert hat, aber nicht zum Kader gehört. «Sie haben auch andere gute Leute», sagte Slomka.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Hannover 96: Zieler - Cherundolo, Eggimann, Haggui, Rausch - Schmiedebach, da Silva Pinto - Stindl, Huszti - Schlaudraff, Sobiech

Levante UD: Navas - Lell, Ballesteros, Navarro, Juanfran - Papa Diop, Iborra - Juanlu, Barkero, Pedro Ríos - Míchel

Schiedsrichter: Liran Liany (Israel)