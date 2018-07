Berlin (dpa) - Nationalstürmer Lukas Podolski hat den FC Arsenal im zweiten Gruppenspiel der Champions League zum zweiten Sieg geschossen. Der ehemalige Kölner Fußball-Profi erzielte beim 3:1 (1:1)-Erfolg des Premier-League-Clubs aus London gegen Olympiakos Piräus das Tor (56.) zum 2:1.

Zuvor hatte Gervinho (42.) für Arsenal getroffen. Kostas Mitroglou (45.+1) war der 1:1-Ausgleich für den griechischen Meister gelungen. Aaron Ramsey (90.+4) beseitigte schließlich die letzten Zweifel. Per Mertesacker stand wegen einer Grippeerkrankung nicht im Arsenal-Kader.

Real Madrid gewann dank einer weiteren Gala von Cristiano Ronaldo 4:1 (1:0) bei Ajax Amsterdam. Für eine weitere Überraschung sorgte der FC Málaga. Die Spanier feierten nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Zenit St. Petersburg auch in ihrer zweiten Partie einen hohen Sieg und setzten sich beim RSC Anderlecht mit 3:0 (1:0) durch. Der FC Porto setzte sich gegen Paris St. Germain mit 1:0 (0:0) durch, Dynamo Kiew kam gegen Dinamo Zagreb zu einem 2:0 (2:0)-Erfolg. Der AC Mailand sicherte sich einen 3:2-Auswärtssieg in St. Petersburg.

Real-Trainer José Mourinho verzichtete in Amsterdam zunächst auf Mesut Özil und Sami Khedira. Cristiano Ronaldo mit einem Dreierpack (42./79./81.) und Karim Benzema (48.) sorgten für die Treffer beim spanischen Star-Ensemble. Niklas Moisander (56.) war der zwischenzeitliche Anschlusstreffer gelungen. Doch mit den eingewechselten Özil und Khedira machte Real den zweiten Sieg im zweiten Spiel perfekt und führt das Klassement in Gruppe D vor dem nächsten Gegner Borussia Dortmund (4 Punkte) an.

Für das Sensations-Team aus Málaga erzielten Eliseu (45.+1, 64.) und Joaquin (56./Foulelfmeter) beim RSC Anderlecht die Treffer. Dynamo Kiew kam durch Oleg Gusew (3. Minute) und ein Eigentor von Josip Pivaric (33. Eigentor) zum Sieg. Rodriguez schoss den Sieg für Porto gegen das Millionen-Ensemble aus Paris heraus (83.).

Für Milan trafen beim russischen Meister aus St. Petersburg Urby Emanuelson (13. Minute) und Stephan El Shaarawy (16.) schon früh zur 2:0-Führung, doch Hulk (45.+2) und Roman Schirokow (49.) sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich. In der vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych (München) geleiteten Partie fiel die Entscheidung durch ein Eigentor von Tomas Hubocan in der 75. Minute. Milan hat in Gruppe C nun vier Punkte, St. Petersburg liegt ohne Zähler am Tabellenende.