Gelsenkirchen (dpa) - Jungstar Julian Draxler vom FC Schalke 04 hat sich beim 2:2 gegen Montpellier den linken Unterarm gebrochen und droht mehrere Wochen auszufallen. Der 19-Jährige erzielte im zweiten Gruppenspiel am Abend seinen ersten Treffer in der Champions League und holte mit einem Solo den Elfmeter heraus, den Klaas Jan Huntelaar zum 2:1 für S04 verwandelte. Bei dieser Aktion verletzte sich Draxler so schwer, dass er sofort ins Krankenhaus musste. Sein Gegenspieler Garry Bocaly sah für das Foul die Rote Karte.

