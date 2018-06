München (dpa) - Mit einem zentralen Festakt in der Münchner Staatsoper wird heute (Mittwoch/12.00) der Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Dazu wird die gesamte politische Spitze Deutschlands erwartet, darunter Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Die Festrede vor mehr als 1500 Ehrengästen hält Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU). Zuvor gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Michael. München ist in diesem Jahr Gastgeber der zentralen Einheitsfeier, weil Bayern den Vorsitz des Bundesrats innehat. Am 1. November übernimmt Baden-Württemberg den Vorsitz.