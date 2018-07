Istanbul (dpa) - Wenige Stunden nach einem Granatenangriff auf ein türkisches Grenzdorf hat die türkische Armee Ziele in Syrien angegriffen. Es habe sich um eine Reaktion auf die Attacke gehandelt, bei der eine Mutter und vier ihrer Kinder von aus Syrien abgefeuerten Granaten getötet worden waren.

Dies berichteten türkische Medien am Abend unter Berufung auf Regierungsangaben. Es seien Ziele ausgewählt worden, von denen aus das türkische Dorf beschossen worden sei, hieß es. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

In dem türkischen Dorf Akcakale waren nach türkischen Angaben mindestens drei Granaten eingeschlagen. Die Ortschaft liegt unmittelbar an der Grenze zu Syrien und nahe des lange umkämpften Grenzübergangs Tell Abjad, den syrische Rebellen nach zweitägigen Gefechten eingenommen hatten.