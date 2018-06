Köln (dpa) - Der Deutsche Fernsehpreis ist am Abend vom Tod Dirk Bachs überschattet worden. Moderator Oliver Welke erinnerte mehrfach an den Schauspieler. Bach sei «ohne Zweifel der größte kleine dicke Schauspieler aller Zeiten» gewesen, sagte Welke. Anschließend wurde Wotan Wilke Möhring als bester Schauspieler ausgezeichnet, Barbara Auer und Ina Weisse als beste Schauspielerinnen. Die beste Show wurde «The Voice of Germany», das beste Frühstücksfernsehen hat die ARD und Frank Elstner bekam den Preis für sein Lebenswerk.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.