Köln (dpa) - Die Angehörigen von Dirk Bach möchten keine öffentliche Trauerfeier für den verstorbenen Schauspieler. Das ließen sie über einen Kölner Bestatter mitteilen. Am kommenden Montag werden stattdessen in einer Trauerhalle in Köln Kondolenzbücher ausliegen. Bach war am Montag tot in einem Appartement in Berlin gefunden worden. Er wurde 51 Jahre alt. Todesursache war wahrscheinlich Herzversagen.

