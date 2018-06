Jerusalem (AFP) Unbekannte haben antichristliche Parolen auf das Eingangstor eines Franziskanerklosters in Jerusalem gesprüht. Die Aufschrift verunglimpfe Jesus, teilte der Orden des Klosters auf dem Berg Zion am Dienstag mit. Die Parolen auf Hebräisch seien am Vormittag entfernt worden, berichtete ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.