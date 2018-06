Berlin (dpa) - Am Tag der Deutschen Einheit stehen bundesweit wieder mehr als 600 Moscheen für Besucher aller Konfessionen offen. Ihnen soll so ein Einblick in den Glauben und die Kultur der Muslime in Deutschland gegeben werden. Rund 100 000 Interessierte werden erwartet. Die alljährlich am 3. Oktober stattfindende Aktion gibt es seit 1997. Das Datum wurde gewählt, um auf die religionsübergreifende Verständigung in Deutschland hinzuweisen. Der Tag der offenen Moschee steht in diesem Jahr unter dem Motto «Islamische Kunst und Kultur».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.