Berlin (dpa) - Zum Tag der deutschen Einheit haben hunderte Moscheen am Mittwoch wieder ihre Türen für Besucher geöffnet. Interessierte können sich in Führungen, Ausstellungen und Vorträgen über die Arbeit und den Alltag in den islamischen Gotteshäusern informieren.

In diesem Jahr steht der Tag der offenen Moschee unter dem Motto «Islamische Kunst und Kultur». Bundesweit beteiligen sich mehr als 600 Moscheen an dem seit 1997 alljährlich ausgerichteten Tag. Das Datum 3. Oktober wurde gewählt, um auf die religionsübergreifende Verständigung in Deutschland hinzuweisen.

Internetseite Tag der offenen Moschee