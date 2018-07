Paris (AFP) Finnlands Regierungschef Jyrki Katainen, der in der Regel eine harte Linie gegen Euro-Krisenstaaten vertritt, hat die Sparbemühungen Spaniens gelobt. "Spanien hat viele Reformen in Gang gesetzt, das Land wird wettbewerbsfähiger sein als zuvor, und seine Sparmaßnahmen sind glaubwürdig", sagte Katainen der französischen Zeitung "Le Figaro" vom Mittwoch. Spanien habe "enorme Anstrengungen" unternommen, er sei daher "optimistischer als vor einem Monat", was die Chancen Spaniens angehe, die Schuldenkrise zu bewältigen.

