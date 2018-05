Berlin (SID) - Derbysieger Pastorius mit Adrie de Vries im Sattel gewann auf der Galopprennbahn in Berlin-Hoppegarten den über 2000 m führenden Preis der Einheit als klarer Favorit. Der von Mario Hofer trainierte Dreijährige im Besitz von Franz von Auersperg setzte sich in einem siebenköpfigen Feld gegen Durban Thunder (Sam Hitchcott) und Ostinato (Karoly Kerekes) durch. 45.000 Euro betrug die Siegprämie. Für Pastorius, dessen Besitzer in jüngerer Vergangenheit Millionenangebote auf den Hengst abgelehnt hatte, stehen möglicherweise jetzt noch Auslandsstarts auf dem Programm.