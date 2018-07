St. Louis (SID) - Titelverteidiger St. Louis Cardinals hat trotz einer Niederlage die Play-offs in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB erreicht. Der World-Series-Gewinner unterlag den Cincinnati Reds mit 1:3, erhielt aber dennoch die zweite Wildcard in der National League. Die Cards profitierten am vorletzten Spieltag von der 3:4-Niederlage der L.A. Dodgers gegen die San Francisco Giants.

St. Louis trifft zum Auftakt der Play-offs auf die Atlanta Braves, die sich in der National League bereits zuvor eine Wildcard geholt hatten. Ein einziges Spiel entscheidet über das Weiterkommen. Schon im vergangenen Jahr hatten sich die Cardinals über eine Wildcard für die K.o.-Runde qualifiziert und danach den Titel geholt.