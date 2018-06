Aleppo (AFP) Bei Anschlägen mit Autobomben sind in der syrischen Wirtschaftsmetropole Aleppo offenbar dutzende Menschen getötet oder verletzt worden. Mindestens zwei Fahrzeuge explodierten am Mittwoch auf einem zentralen Platz, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte, es habe "dutzende Tote und Verletzte" gegeben, vor allem Armeeangehörige. Der Anschlag richtete sich demnach gegen einen Offiziersclub und ein Hotel.

