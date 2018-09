Ankara (AFP) Beim Einschlag syrischer Granaten in einen Grenzort in der Türkei sind am Mittwoch mehrere Menschen getötet worden. Nach Angaben von Augenzeugen schlugen die Geschosse in der Ortschaft Akcakale in der Provinz Sanliurfa ein und töteten mindestens drei Bewohner. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden.

