Madrid (SID) - Spaniens Tennisstar Rafael Nadal wird nach langwierigen Knieproblemen in zwei Wochen wieder mit dem Training beginnen. Dies erklärte sein Onkel und Trainer Toni Nadal dem Fernsehsender Fox Sports. "Er hat sich zum Ziel gesetzt, das Tour-Finale und das Davis-Cup-Finale zu bestreiten", erklärte Toni Nadal. Das ATP-Tour-Finale in London beginnt am 5. November, das Endspiel um den Davis Cup bestreitet Titelverteidiger Spanien vom 16. bis 18. November in Prag (Hartplatz) gegen Gastgeber Tschechien.

Rafael Nadal war in den vergangenen Jahren immer wieder von Sehnenproblemen im Knie ausgebremst worden. Seit seinem überraschenden Zweitrundenaus in Wimbledon im Juni hat der siebenmalige French-Open-Gewinner wegen einer Entzündung im Knie auf der Tour kein Spiel mehr absolviert und somit auch die Olympischen Spiele und die US Open verpasst.

In den vergangenen Tagen betonte Rafael Nadal immer wieder, er wolle sich die nötige Zeit nehmen, um seine Verletzung auszukurieren. Am Dienstag hatten dann die Organisatoren des Showturniers Ende Dezember in Abu Dhabi mitgeteilt, dass Nadal seine Teilnahme angemeldet habe.