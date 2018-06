Washington (dpa) - Hochspannung in den USA: Fünf Wochen vor den US-Wahlen treffen Präsident Barack Obama und sein Herausforderer Mitt Romney in einer ersten TV-Debatte aufeinander. Im Mittelpunkt des eineinhalbstündigen Rededuells in der kommenden Nacht in Denver stehen die Wirtschaftspolitik und die hohe Arbeitslosigkeit in den USA. Kommentatoren in Washington sprechen von der möglicherweise letzten Chance für Romney, seinen Rückstand in den Umfragen aufzuholen. Es ist das erste von insgesamt drei Fernsehdebatten.

