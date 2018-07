Berlin (AFP) Angesichts des demografischen Wandels in Deutschland hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) für mehr Flexibilität in der Rentenpolitik geworben. Es gebe immer mehr Menschen, die länger arbeiten und dabei in Teilzeit gehen wollten, sagte Friedrich im Vorfeld des Demografiegipfels der Bundesregierung am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Dafür müssten Lösungen gefunden werden. "Wir sollten in der Rentenpolitik nicht so statisch denken", sagte er.

