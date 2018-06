Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dazu aufgerufen, auf allen gesellschaftlichen Ebenen gemeinsam Antworten auf die Herausforderungen durch den demografischen Wandel zu suchen. Die Regierung wolle die gesamte Gesellschaft in den nun anstehenden Dialog einbeziehen, sagte Merkel am Donnerstag auf einem Demografiegipfel in Berlin. Die Bundesregierung allein werde die Antworten nicht geben können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.