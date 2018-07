Rüsselsheim/Stuttgart (AFP) Der kriselnde Autobauer Opel hat Spekulationen rund um eine mögliche Zusammenarbeit mit dem französischen Hersteller PSA Peugeot Citroën in der Produktion von Fahrzeugen zurückgewiesen. "Wir haben nie gesagt, dass wir in irgendeiner Form in der Produktion zusammenarbeiten wollen", sagte ein Opel-Sprecher am Donnerstag am Stammsitz Rüsselsheim. Eine Zusammenarbeit in der Produktion sei "nicht der Schwerpunkt der Allianz" zwischen dem Opel-Mutter-Konzern Generals Motors (GM) und PSA.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.