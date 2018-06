Osnabrück (AFP) Die insolvente Versandapotheke Sanicare hat laut einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" bereits am Dienstag aufgehört, Kliniken mit Arzneien zu beliefern. Der Nachlassinsolvenzverwalter habe den unrentablen Geschäftszweig mit sofortiger Wirkung eingestellt, berichtete das Blatt in seiner Freitagsausgabe. Betroffen seien 50 Kliniken in ganz Deutschland mit zusammen rund 12.000 Betten. Sie müssten nun schnell neue Lieferanten finden, sonst drohen laut dem Bericht Medikamentenengpässe.

