Berlin (AFP) Der Action-Schauspieler und ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, hofft trotz des laufenden Scheidungsverfahrens auf eine Versöhnung mit Ehefrau Maria Shriver. In seiner am Donnerstag erscheinenden Biografie, die die "Bild"-Zeitung in Auszügen druckt, schreibt der 65-Jährige: "Die Scheidung läuft, aber ich habe noch immer die Hoffnung, dass Maria und ich wieder als Ehemann und Ehefrau zusammenkommen können. Ich liebe Maria."

