Gütersloh (AFP) Reformen bei Minijobs und der Einkommensteuer könnten einer Studie zufolge 60.000 neue Vollzeitarbeitsplätze in Deutschland schaffen. Dies sei erreichbar, wenn Minijobs - anders als bislang - "ab dem ersten Euro der Einkommensteuerpflicht unterliegen und steigende Beitragssätze zur Sozialversicherung aufweisen", heißt es in einer am Donnerstag von der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh veröffentlichten Studie. Zudem müsse das sogenannte Ehegattensplitting begrenzt werden, das Ehepaare bei der Einkommenteuer gegenüber Alleinstehenden und Unverheirateten bevorteilt.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.