Berlin (AFP) Nach der Eskalation der Lage im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) internationale Geschlossenheit gefordert. "Ich appelliere an alle Partner im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein", sagte Westerwelle am Donnerstag in Berlin. Die Handlungsfähigkeit der internationalen Gemeinschaft dürfe nicht länger "durch eine Blockadehaltung reduziert" werden. Gemeinsam müsse alles daran gesetzt werden, dass das vom innersyrischen Konflikt ausgehende Sicherheitsrisiko nicht übergreife und zu einem "Flächenbrand" werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.