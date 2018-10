Köln/Wiesbaden (AFP) Im Zuge einer internationalen Operation gegen den Onlinehandel mit illegalen oder gefälschten Arzneimitteln hat der Zoll in Deutschland eine Vielzahl verdächtiger Brief- und Paketsendungen aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Aktionswoche unter dem Decknamen "Pangea V" wurden allein 68.000 Tabletten und Kapseln beschlagnahmt, wie das Zollkriminalamt (ZKA) und das Bundeskriminalamt (BKA) am Donnerstag in Köln und Wiesbaden mitteilten. Daneben zog der Zoll auch Potenzmittel, Verhütungs- und Schlankheitsmittel sowie klassische Schmerzmittel und Antidepressiva ein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.