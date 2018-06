Brüssel (dpa) - Europa spielt den Cyberkrieg durch: Großbanken haben bei einer Übung getestet, ob sie gegen Hackerangriffe gewappnet sind.

Sicherheitsexperten ließen sich bei der Simulation unter Federführung der EU-Internetsicherheitsagentur ENISA mit einer Flut von Datenanfragen überschwemmen. Sie nutzten dabei gesonderte Systeme.

Hunderte Experten auch von Telekommunikationsunternehmen und Behörden nahmen nach Angaben der EU-Kommission an der Übung teil. In Deutschland waren die Bundesregierung und mehrere Banken dabei. In einem speziellen Szenario wurden auch mehr als 30 000 E-Mails auf den Weg geschickt.

Bei einer «Distributed Denial of Service»-Attacke (DDoS) wird ein Webserver mit Unmengen von Anfragen überschwemmt, die er nicht mehr beantworten kann. Die attackierte Webseite ist dann nicht mehr zu erreichen. Im Ernstfall könnten Cyber-Angriffe laut EU-Kommission Millionen Bürger und Unternehmen in Europa treffen, der Schaden ginge in die Millionen Euro.

Hackerangriffe häuften sich weltweit, teilte die EU-Kommission mit. 2010 habe jedes fünfte Unternehmen eine Attacke gemeldet. Erste Ergebnisse der Übung mit dem Titel «Cyber Europe 2012» will die ENISA in den kommenden Tagen vorlegen.

