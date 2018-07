Athen (dpa) - Der ehemalige griechische Innenstaatssekretär Leonidas Tzannis hat sich das Leben genommen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung der dpa. Über die Ursachen ist noch nichts bekannt. Einen Brief habe Tzannis nicht hinterlassen, hieß es. Die Medien stellten den Tod Tzannis' in einen Zusammenhang mit Geldwäschevorwürfen. Der Name des früheren Staatssekretärs war vor kurzem auf einer Liste von Politikern aufgetaucht, die in Geldwäscheaffären verwickelt sein sollen.

