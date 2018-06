Brüssel (dpa) - Bei den Atomkraftwerken in Norddeutschland sieht die EU in puncto Erdbebenwarnung Handlungsbedarf. Als Ergebnis eines EU-Stresstests empfahlen die Experten in Brüssel, in den Anlagen Erdbebenwarnsysteme zu installieren. Vorschreiben kann Brüssel das aber nicht. Insgesamt bemängeln die Fachleute sechs Anlagen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Aktiv sind allerdings nur noch Brokdorf, Emsland und Grohnde. Auf dem Prüfstand standen in Deutschland zwölf Standorte mit 17 Reaktoren.

