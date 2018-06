Berlin (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat seine Aussage über eine teilweise Unterwanderung Ostdeutschlands durch Neonazis präzisiert. Er habe nie behauptet, dass das ein ostdeutsches Problem sei, sagte er in der ARD. Neonazismus sei ein gesamtdeutsches und europäisches Problem. Zuvor war Friedrich kritisiert worden: Er hatte in einem Interview gesagt, dass in einigen Landstrichen Ostdeutschlands Neonazis auftrumpfen und zivilgesellschaftliches Leben bewusst für ihre Zwecke unterwandern würden.

